Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 24 січня 2022 року

Станом на 10.00 24 січня 2022 року в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 2 042 особи. Всього за час пандемії одужало 34 298 осіб, летальних випадків - 112. На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 553 особи. За минулу добу зареєстровано 31 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Вакцинація від COVID-19.

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 238 937 осіб отримали 1 дозу вакцини. 2 дози вакцини отримали 233 499 осіб.

Щоб вберегти себе та свою родину від інфікування, Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає зробити щеплення та дотримуватися правил карантину і особистої гігієни. Нагадуємо, що для набуття стійкого імунітету, після повторного щеплення, повинно пройти не менше двох тижнів. Звертаємося до вас не зволікати з їх здійсненням, аби уберегти себе та оточуючих від цієї хвороби. Закликаємо також пояснити важливість здійснення вакцинації своїм близьким та знайомим.

Командування Медичних сил Збройних Сил України

Источник: mil.gov.ua

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