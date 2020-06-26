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Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 25 червня

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 25 червня

У Збройних Силах України тривають планові заходи щодо недопущення розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Станом на 10.00 25 червня в Збройних Силах України хворіє 146 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

Всього за час пандемії одужало – 290 осіб, летальних випадків – 5.

На ізоляції (в тому числі, самоізоляція) перебуває 498 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби – 104 особи. Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.

За минулу добу зареєстровано 7 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону на лікувані перебуває 2 військовослужбовців. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 5 осіб (Львівська область - 4 військовослужбовця та Дніпропетровська – 1 працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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