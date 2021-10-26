Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 25 жовтня 2021 року

Станом на 10.00 25 жовтня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 1 812 осіб. Всього за час пандемії одужало 26 876 осіб, летальних випадків 96.

На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 294 особи. За минулу добу зареєстровано 37 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них 37 осіб госпіталізовано до закладів охорони здоров'я.

Вакцинація від COVID-19.

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 233 569 осіб отримали 1 дозу вакцини. Повторно провакциновано 206 842 особи.

Щоб вберегти себе та свою родину від інфікування, Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає зробити щеплення та дотримуватися правил карантину і особистої гігієни. Нагадуємо, що для набуття стійкого імунітету, після повторного щеплення, повинно пройти не менше двох тижнів. Звертаємося до вас не зволікати з їх здійсненням аби уберегти себе та оточуючих від цієї хвороби. Закликаємо також пояснити важливість здійснення вакцинації своїм близьким та знайомим.

Командування Медичних сил Збройних Сил України

Источник: mil.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»