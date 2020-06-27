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Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 26 червня

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 26 червня

Станом на 10.00 26 червня в Збройних Силах України хворіє 153 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

Всього за час пандемії одужало – 294 особи, летальних випадків – 5.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 591 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 178 осіб.

За минулу добу зареєстровано 3 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Про це повідомляє Командування Медичних Сил Збройних Сил України.

З них у Національному військово-медичному клінічному центрі “ГВКГ” на лікувані перебуває 1 військовослужбовець. Стан здоров’я пацієнта задовільний, отримує необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 2 особи (Київська та Вінницька області - по 1 військовослужбовцю). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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