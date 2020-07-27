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Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 26 липня

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 26 липня

Станом на 10.00 26 липня в Збройних Силах України хворіє 154 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену корона вірусом SARS-CoV-2.

Всього за час пандемії одужало – 570 осіб, летальних випадків – 5.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 429 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 91 особа.

За минулу добу зареєстровано 3 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у закладах охорони здоров’я перебуває 2 особи (Національний військово-медичний клінічний центр “ГВКГ” - 1 військовослужбовець та Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 1 працівник ЗС України). Стан пацієнтів задовільний , отримують необхідне лікування.

На лікуванні в дома під наглядом медичної служби перебуває 1 військовослужбовець (Сумська область). Стан здоров’я пацієнта задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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