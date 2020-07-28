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Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 27 липня

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 27 липня

Станом на 10.00 27 липня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 156 осіб.

Всього за час пандемії одужало – 570 осіб, летальних випадків – 5. На ізоляції (в тому числі, самоізоляція) перебуває 428 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби – 97 осіб. Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.

За минулу добу зареєстровано 2 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них в закладах охорони здоров’я перебуває 1 особа (Західний регіон, медичний пункт військової частини – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнта задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання, отримує необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 1 особа (Львівська область – 1 працівник ЗСУ). Стан здоров’я пацієнта задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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