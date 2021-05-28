Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 27 травня 2021 року

Станом на 10.00 27 травня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 187 осіб. Всього за час пандемії одужало 24 862 особи, летальних випадків 93. На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 52 особи.

За минулу добу зареєстровано 7 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 1 особу. Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 54 034 особи отримали 1 дозу вакцини. З них 3 291 військові медики. Повторно провакциновано 1437 осіб.

За минулу добу проти COVID-19 щеплено 1049 осіб (перше введення). Щоб вберегти себе та свою родину від інфікування, Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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