Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:36
Просмотров: 69

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 27 травня 2021 року

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 27 травня 2021 року

Станом на 10.00 27 травня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 187 осіб. Всього за час пандемії одужало 24 862 особи, летальних випадків 93. На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 52 особи.

За минулу добу зареєстровано 7 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 1 особу. Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 54 034 особи отримали 1 дозу вакцини. З них 3 291 військові медики. Повторно провакциновано 1437 осіб.

За минулу добу проти COVID-19 щеплено 1049 осіб (перше введення). Щоб вберегти себе та свою родину від інфікування, Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Блокував військову частину ЗСУ під час окупації Криму: раднику міністра оборони РФ оголошено про підозру
Сегодня 08:20    23
Завдяки Фонду державного майна вперше розкрито всю інформацію щодо запасів корисних копалин підприємства «Об’єднана гірничо-хімічна компанія»
Сегодня 07:47    51
"Енергоатом" готовий судитися з РФ за втрачені у Криму активи
Сегодня 07:20    74
Відновлено роботу електронного сервісу для подання документів на призначення житлової субсидії в онлайн-режимі
Сегодня 07:02    86
В Украину возобновились поставки российского сжиженного газа
Сегодня 06:09    158
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    107
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Сегодня 00:01    126
За стандартами НАТО: Україна закуповуватиме товари оборонного призначення через міжнародні спеціалізовані організації, — Андрій Таран
27.05.2021 10:16    169
Миколаївський авіаремонтний завод "Нарп" передав армійцям відремонтований СУ-24
27.05.2021 10:04    176
Україна разом з іншими членами СОТ виступає за вирівнювання умов торгівлі сільськогосподарськими товарами
27.05.2021 09:52    170
Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 