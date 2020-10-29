Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 28 жовтня

Станом на 10.00 28 жовтня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє — 1390 осіб.

Всього за час пандемії одужало — 3828 осіб, летальних випадків — 14.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 356 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 74 особи.

За минулу добу зареєстровано 101 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них у закладах охорони здоров’я перебуває 25 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ» — 7 військовослужбовців, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону, 65 військовий мобільний госпіталь та Старокостянтинівська ЦРЛ — по 3 військовослужбовця, Житомирський військовий госпіталь та 59 військовий мобільний госпіталь — по 2 військовослужбовця, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, Миколаївський військовий госпіталь, 66 військовий мобільний госпіталь та Смілянська ЦРЛ — по 1 військовослужбовець, Київська міська лікарня — 1 працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 76 осіб (Київська область — 18 військовослужбовців та 6 працівників ЗС України,

Одеська область — 10 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України, Житомирська область — 8 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України, Хмельницька та Донецька області — по 5 військовослужбовців, Вінницька область — 4 військовослужбовця, Харківська область — 4 військовослужбовця та 1 працівник ЗС України, Тернопільська область — 3 військовослужбовця, Черкаська, Івано-Франківська та Полтавська області — по 2 військовослужбовця, Чернігівська, Миколаївська, Львівська та Кіровоградська області — по 1 військовослужбовцю). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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