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Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 28 липня

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 28 липня

Станом на 10.00 28 липня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 160 осіб.

Всього за час пандемії одужало – 579 осіб, летальних випадків – 5. На ізоляції (в тому числі, самоізоляція) перебуває 521 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби – 122 осіб. Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.

За минулу добу зареєстровано 13 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них в закладах охорони здоров’я перебуває 4 особи (Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗСУ, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 2 військовослужбовці). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 9 осіб (Київська область – 2 працівника ЗСУ, Львівська область – 3 військовослужбовця, Житомирська область – 3 працівника ЗСУ, Рівненська область – 1 працівник ЗСУ). Стан здоров’я пацієнта задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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