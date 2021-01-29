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Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 28 січня 2021 року

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 28 січня 2021 року

У Збройних Силах України тривають планові заходи щодо недопущення розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Станом на 10.00 28 січня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 739 осіб.

Всього за час пандемії одужало 14658 осіб. Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.

На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 121 особа.

Нажаль у Збройних Силах України зареєстровано 42 летальний випадок від ускладнень викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19.

Працівник ЗС України перебував на стаціонарному лікуванні у Олександрівській лікарні міста Києва. Позитивний ПЛР-тест від 05.01.2021. Не зважаючи на проведену терапію стан здоров’я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали.

Висловлюємо співчуття близьким та рідним...

За минулу добу зареєстровано 67 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 9 осіб:

68 військовий мобільний госпіталь — 2 військовослужбовця

Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, Полтавський, Миколаївський, Чернігівський та Хмельницький військові госпіталі — по 1 військовослужбовцю

Національний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ» — 1 працівник ЗС України

Миколаївська міська лікарня — 1 військовослужбовець

Стан здоров’я хворих задовільний, призначено необхідне лікування.

Щоб вберегти себе та свою родину від інфікування, Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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