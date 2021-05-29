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Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 28 травня 2021 року

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 28 травня 2021 року

Станом на 10.00 28 травня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 180 осіб. Всього за час пандемії одужало 24 878 осіб, летальних випадків 93. На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 51 особа.

За минулу добу зареєстровано 9 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 3 особи. Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 55 015 осіб отримали 1 дозу вакцини. З них 3 296 військові медики. Повторно провакциновано 1757 осіб.

За минулу добу проти COVID-19 щеплено 981 особу (перше введення). Щоб вберегти себе та свою родину від інфікування, Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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