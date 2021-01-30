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Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 29 січня 2021 року

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 29 січня 2021 року

У Збройних Силах України тривають планові заходи щодо недопущення розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19. Станом на 10.00 29 січня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 708 осіб. Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.

Всього за час пандемії одужало 14738 осіб. На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 138 осіб. Нажаль у Збройних Силах України зареєстровано 43 летальний випадок від ускладнень викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19.

Працівник ЗС України перебував на стаціонарному лікуванні у Львівському обласному госпіталі ветеранів війни та репресованих ім. Юрія Липи м. Винники. Позитивний ПЛР тест від 18.01.2021 Не зважаючи на проведену терапію стан здоров’я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали.

Висловлюємо співчуття близьким та рідним…

За минулу добу зареєстровано 45 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 9 осіб:

Національний військово-медичний клінічний центр “ГВКГ” та Чернівецький військовий госпіталь – по 3 працівника ЗС України

Миколаївський та Чернігівський військові госпіталі, 59 військовий мобільний госпіталь – по 1 військовослужбовцю

Стан здоров’я хворих задовільний, призначено необхідне лікування.

Щоб вберегти себе та свою родину від інфікування, Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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