Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 30 жовтня

Станом на 10.00 30 жовтня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 1558 осіб.

Всього за час пандемії одужало – 3947 осіб, летальних випадків – 15.

На ізоляції (в тому числі, самоізоляція) перебуває 331 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 43 особи.

За минулу добу зареєстровано 189 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них у закладах охорони здоров’я перебуває 32 особи:

Національний військово-медичний клінічний центр “ГВКГ” – 3 військовослужбовця,

Житомирський військовий госпіталь та 66 військовий мобільний госпіталь – по 4 військовослужбовця,

Військово-медичний клінічний центр Західного, Північного регіонів, 59 військовий мобільний госпіталь та Деснянський військовий госпіталь – по 3 військовослужбовця,

Миколаївський військовий госпіталь – 2 військовослужбовця, Військово-медичний клінічний центр Південного і Східного регіону та Хмельницький, Маріупольський, Чернівецький військові госпіталі – по 1 військовослужбовцю,

Полтавський військовий госпіталь та Запорізька ОКЛ – по 1 працівник ЗС України.

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 156 осіб:

Київська область – 41 військовослужбовець та 9 працівників ЗС України,

Житомирська область – 20 військовослужбовців та 5 працівник ЗС України,

Львівська область - 16 військовослужбовців,

Одеська область – 11 військовослужбовець,

Дніпропетровська область – 10 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України,

Харківська область – 4 військовослужбовця та 3 працівника ЗС України,

Вінницька та Хмельницька області – по 5 військовослужбовців,

Черкаська, Тернопільська та Чернігівська області – по 4 військовослужбовця,

Рівненська та Миколаївська області – по 3 військовослужбовця,

Івано-Франківська область – 2 військовослужбовця,

Запорізька область – 2 військовослужбовця та 1 працівник ЗС України, Донецька,

Полтавська та Волинська області – по 1 військовослужбовцю.

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»