Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 30 липня

Станом на 10.00 30 липня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 159 осіб. Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.

Всього за час пандемії одужало — 612 осіб, летальних випадків — 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 580 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 103 особи. За минулу добу зареєстровано 20 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них в закладах охорони здоров’я перебуває 6 осіб (Військово-медичний клінічний центр Західного регіону — 3 військовослужбовці, Національний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ» — 1 військовослужбовець, Житомирський військовий госпіталь — 1 працівник ЗСУ, Рівненський військовий госпіталь — 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 14 осіб (Київська область — 4 військовослужбовці та 1 працівник ЗСУ, Львівська область — 3 військовослужбовця та 2 працівника ЗСУ, Житомирська область — 3 військовослужбовців та 1 працівник ЗСУ). Стан здоров’я пацієнта задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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