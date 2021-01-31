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Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 30 січня 2021 року

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 30 січня 2021 року

Станом на 10.00 30 січня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 733 особи. Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України. Всього за час пандемії одужало 14773 особи, летальних випадків 43.

На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 146 осіб.

За минулу добу зареєстровано 60 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 17 осіб:

59 військовий мобільний госпіталь — 5 військовослужбовців

Військово-медичний клінічний центр Північного та Південного регіонів, 65 військовий мобільний госпіталь — по 2 військовослужбовця

Національний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ», Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону, Полтавський, Мукачівський, Миколаївський та Хмельницький військові госпіталі — по 1 військовослужбовцю.

Стан здоров’я хворих задовільний, призначено необхідне лікування. Щоб вберегти себе та свою родину від інфікування, Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни!

Источник: mil.gov.ua

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