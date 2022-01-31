Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:33
Просмотров: 73

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 30 січня 2022 року

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 30 січня 2022 року

Станом на 10.00 30 січня 2022 року в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 5625 осіб. Всього за час пандемії одужало 34 845 осіб, летальних випадків 112. На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 508 осіб.

За минулу добу зареєстровано 334 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Вакцинація від COVID-19

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 238 978 осіб отримали 1 дозу вакцини. 2 дози вакцини отримали 233 548 осіб.

Щоб вберегти себе та свою родину від інфікування, Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає зробити щеплення та дотримуватися правил карантину і особистої гігієни. Нагадуємо, що для набуття стійкого імунітету, після повторного щеплення, повинно пройти не менше двох тижнів. Звертаємося до вас не зволікати з їх здійсненням аби уберегти себе та оточуючих від цієї хвороби. Закликаємо також пояснити важливість здійснення вакцинації своїм близьким та знайомим.

Командування Медичних сил Збройних Сил України

Источник: mil.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Німеччина посилила правила в'їзду з України
Сегодня 07:08    50
Вимірювання кисню при COVID-19. Чи варто купити пульсоксиметр?
Сегодня 06:59    54
Мошенники рассылают фальшивые штрафы
Сегодня 06:51    75
У МЗС засудили доручення Путіна спростити отримання російських виплат для жителів ОРДЛО
Сегодня 06:42    73
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    99
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Сегодня 00:01    179
ЄСПЛ швидше за все встановить 30 квітня датою початку російської окупації на Донбасі
30.01.2022 10:38    318
Гранатомети NLAW: як українські військові вчаться ними стріляти
30.01.2022 10:00    307
За тиждень паливо подорожчало на 0,5-2 грн/л
30.01.2022 09:38    267
Каністри, рації та туристичні фільтри для води. Топ-10 найбільш швидко зростаючих категорій товарів в Україні за останній тиждень (за даними Hotline.ua)
30.01.2022 08:51    289
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 