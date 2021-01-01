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Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 31 грудня

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 31 грудня

Станом на 10.00 31 грудня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє — 1937 осіб. Всього за час пандемії одужало — 12026 осіб, летальних випадків — 38. Про це повідомляє Командування медичних сил Збройних Сил України.

На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 362 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 36 осіб. За минулу добу зареєстровано 148 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 10 осіб:

— Національний військово-медичний клінічний центр ГВКГ— 3 військовослужбовця

— Військово-медичний клінічний центр Західного регіону — 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України

— Військово-медичний клінічний центр Східного регіону, Полтавський, Житомирський та Білоцерківський військовий госпіталь — по 1 військовослужбовцю

— Сарнецька ЦРЛ — 1 працівник ЗС України

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 138 осіб:

— Київська область — 27 військовослужбовців та 9 працівників ЗС України

— Житомирська область — 18 військовослужбовців та 2 працівника ЗС України

— Одеська область — 17 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України

— Дніпропетровська область — 8 військовослужбовців та 6 працівників ЗС України

— Миколаївська та Вінницька області — по 10 військовослужбовців

— Львівська область — 6 військовослужбовців та 3 працівника ЗС України

— Закарпатська область — 6 військовослужбовців

— Черкаська та Запорізька області — по 1 військовослужбовцю та по 1 працівнику ЗС України

— Харківська, Івано-Франківська, Чернівецька та Хмельницька області — по 2 військовослужбовця

— Рівненська та Полтавська області — по 1 військовослужбовцю

— Тернопільська область — 1 працівник ЗС України

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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