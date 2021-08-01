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Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 31 липня 2021 року

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 31 липня 2021 року

Станом на 10.00 31 липня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 45 осіб.

Всього за час пандемії одужало 25 219 осіб, летальних випадків — 94.

На ізоляції (у тому числі, самоізоляції) перебуває 11 осіб.

За минулу добу зареєстровано 17 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Вакцинація від COVID-19.

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 157 655 осіб отримали 1 дозу вакцини.

З них 7 895 військових медиків. Повторно провакциновано 80187 осіб.

За минулу добу проти COVID-19 щеплено 3269 осіб.

Щоб вберегти себе та свою родину від інфікування, Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає зробити щеплення та дотримуватися правил карантину і особистої гігієни.

Нагадуємо, що для набуття стійкого імунітету, після повторного щеплення, повинно пройти не менше двох тижнів. Звертаємося до вас не зволікати з їх здійсненням аби уберегти себе та оточуючих від цієї хвороби. Закликаємо також пояснити важливість здійснення вакцинації своїм близьким та знайомим.

Командування Медичних сил Збройних Сил України

Источник: mil.gov.ua

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