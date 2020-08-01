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Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 31 липня

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 31 липня

Станом на 10.00 31 липня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 189 осіб.

Всього за час пандемії одужало — 616 осіб, летальних випадків — 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 538 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 57 осіб.

За минулу добу зареєстровано 34 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них в закладах охорони здоров’я перебуває 8 осіб (Військово-медичний клінічний центр Західного регіону — 3 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Південного регіону — 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗСУ, 762 військовий госпіталь м.Біла Церква — 2 військовослужбовці, Чернігівська міська лікарня № 2 — 1 працівник ЗСУ). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 26 осіб (Київська область — 3 військовослужбовці, 1 державний службовець та 3 працівника ЗСУ, Львівська область — 8 військовослужбовців, Одеська область — 1 військовослужбовець, Харківська область — 1 військовослужбовець, Рівненська область — 1 військовослужбовець, Івано-Франківська область — 3 військовослужбовці, Сумська область — 2 військовослужбовці, Хмельницька область — 3 військовослужбовці). Стан здоров’я пацієнта задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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