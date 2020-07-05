Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 4 липня

Станом на 10.00 04 липня в Збройних Силах України хворіє 170 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

Всього за час пандемії одужало — 358 осіб, летальних випадків — 5.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 478 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 75 осіб.

За минулу добу зареєстровано 11 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них, у закладах охорони здоров’я перебуває 4 особи (Національний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ», Житомирський військовий госпіталь, Військово-медичні клінічні центри Південного та Західного регіону — по 1 військовослужбовцю). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні в дома під наглядом медичної служби знаходиться 7 осіб (Київська — 3 військовослужбовця, Вінницька та Одеська — по 1 військовослужбовцю, Волинська та Харківська — по 1 працівнику ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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