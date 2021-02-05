Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 4 лютого 2021 року

Станом на 10.00 04 лютого в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 706 осіб. Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.

Всього за час пандемії одужало 14950 осіб, летальних випадків 43. На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 70 осіб. За минулу добу зареєстровано 41 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 13 осіб:

Національний військово-медичний клінічний центр “ГВКГ” – 3 військовослужбовця

Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 2 військовослужбовця та 1 працівник ЗС України

Черкаський військовий госпіталь – 2 військовослужбовець

Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, Мукачівський, Чернівецький, Житомирський та Білоцерківський військові госпіталі– по 1 військовослужбовцю

Стан здоров’я хворих задовільний, призначено необхідне лікування.

Щоб вберегти себе та свою родину від інфікування, Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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