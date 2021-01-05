Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 4 січня 2021 року

Станом на 10.00 4 січня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє — 1661 особа.

Всього за час пандемії одужало — 12525 осіб, летальних випадків — 38.

На ізоляції (в тому числі, самоізоляція) перебуває 79 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби — 15 осіб.

За минулу добу зареєстровано 8 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них 1 військовослужбовець госпіталізований до Полтавського військового госпіталю.

Стан здоров’я пацієнта задовільний, отримує необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 7 військовослужбовців Миколаївської області.

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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