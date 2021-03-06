Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 5 березня 2021 року

У Збройних Силах України тривають планові заходи щодо недопущення розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19. Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.

Станом на 10.00 05 березня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 1150 осіб.

Всього за час пандемії одужало 16 160 осіб. На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 386 осіб.

Нажаль у Збройних Силах України зареєстровано 48 летальний випадок від ускладнень викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19.

Працівник ЗС України перебував на стаціонарному лікуванні у Вінницькій міській клінічній лікарні. Позитивний ПЛР тест від 11.02.2021р. Не зважаючи на проведену терапію стан здоров’я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали.

Висловлюємо співчуття близьким та рідним...

За минулу добу зареєстровано 136 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 16 осіб:

Вакцинація від COVID-19

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 1168 осіб отримали 1 дозу вакцини.

З них 285 військових медиків.

За минулу добу проти COVID-19 щеплено 290 осіб.

Щоб вберегти себе та свою родину від інфікування, Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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