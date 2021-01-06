Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 5 січня 2021 року

Станом на 10.00 5 січня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 1406 осіб.

Всього за час пандемії одужало – 12842 особи, летальних випадків – 38.

На ізоляції (в тому числі, самоізоляція) перебуває 92 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби – 33 особи.

За минулу добу зареєстровано 62 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 8 осіб:

Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 2 військовослужбовця

Військово-медичний клінічний центр Східного та Західного регіонів, Маріупольський, Полтавський та 65 військовий мобільний госпіталь – по 1 військовослужбовцю

Станишівська ЦРЛ – 1 працівник ЗС України

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 54 особи:

Київська область – 12 військовослужбовців та 3 працівника ЗС України

Одеська область – 8 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України

Полтавська область – 5 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України

Дніпропетровська область – 6 військовослужбовців

Миколаївська область – 3 військовослужбовця

Харківська область – 2 військовослужбовця та 1 працівник ЗС України

Луганська, Запорізька та Львівська області – по 2 військовослужбовця

Черкаська, Вінницька, Чернігівська, Житомирська, Хмельницька та Донецька області – по 1 військовослужбовцю

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»