Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 6 січня 2021 року

Станом на 10.00 6 січня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє — 1357 осіб.

Всього за час пандемії одужало — 12971 особа, летальних випадків — 38.

На ізоляції (в тому числі, самоізоляція) перебуває 115 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби — 41 особа.

За минулу добу зареєстровано 83 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 5 осіб:

Національний військово-медичний клінічний центр ГВКГ — 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України

Військово-медичний клінічний центр Північного регіонів, Деснянський військовий госпіталь та 66 військовий мобільний госпіталь — по 1 військовослужбовцю

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 81 особа:

Київська область — 12 військовослужбовців та 3 працівника ЗС України

Дніпропетровська область — 3 військовослужбовця та 5 працівників ЗС України

Одеська область — 10 військовослужбовців та 2 працівника ЗС України

Миколаївська, Чернігівська та Харківська області — по 6 військовослужбовців

Вінницька область — 7 військовослужбовців

Чернігівська область — 6 військовослужбовців

Донецька область — 4 військовослужбовця

Чернівецька область — 3 військовослужбовця

Херсонська область — 2 військовослужбовця

Хмельницька та Львівська області — по 1 військовослужбовцю та по 1 працівнику ЗС України

Запорізька, Луганська, Івано-Франківська та Рівненська області — по 1 військовослужбовцю

Полтавська область — 1 працівник ЗС України

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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