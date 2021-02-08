Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:25
Просмотров: 57

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 7 лютого 2021 року

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 7 лютого 2021 року

Станом на 10.00 07 лютого в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 671 особа. Про це повідомляє Командування медичних сил Збройних Сил України.

Всього за час пандемії одужало 15 083 особи, летальних випадків 43.

На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 61 особа.

За минулу добу зареєстровано 7 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них до Житомирського військового госпіталю госпіталізовано 3 військовослужбовця. Стан здоров’я хворих задовільний, призначено необхідне лікування.

Щоб вберегти себе та свою родину від інфікування, Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Закон про компенсації на електроенергію ухвалено з порушенням регламенту Верховної Ради — КШЕ
Сегодня 07:02    25
Пенсионный фонд отчитался о невыполнении плана по ЕСВ: недостача 2 миллиарда
Сегодня 06:52    46
В Украине создадут Центр противодействия дезинформации: что известно
Сегодня 06:43    53
МОЗ вдалося в період епідемії втримати рівні охоплення обов’язковими профілактичними щепленнями на належному рівні
Сегодня 06:07    65
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    87
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Сегодня 00:01    123
Мінсоцполітики продовжує роботу щодо вдосконалення процедури надання гуманітарної допомоги
07.02.2021 11:03    142
Мінцифра створила Раду з цифрової доступності для людей з інвалідністю
07.02.2021 10:36    147
Львовский апелляционный суд запретил патрульным полицейским использовать радар TruCAM в руках
07.02.2021 10:23    209
Річний е-ліміт на закордонні інвестиції населення і розміщення коштів на іноземних рахунках збільшено
07.02.2021 10:10    177
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 