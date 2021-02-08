Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 7 лютого 2021 року

Станом на 10.00 07 лютого в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 671 особа. Про це повідомляє Командування медичних сил Збройних Сил України.

Всього за час пандемії одужало 15 083 особи, летальних випадків 43.

На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 61 особа.

За минулу добу зареєстровано 7 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них до Житомирського військового госпіталю госпіталізовано 3 військовослужбовця. Стан здоров’я хворих задовільний, призначено необхідне лікування.

Щоб вберегти себе та свою родину від інфікування, Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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