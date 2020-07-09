Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 8 липня

У Збройних Силах України тривають планові заходи щодо недопущення розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Як повідомляє Командування Медичних сил, станом на 10.00 8 липня в Збройних Силах України хворіє 161 особа на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

Всього за час пандемії одужало – 393 особи, летальних випадків – 5.

На ізоляції (в тому числі, самоізоляція) перебуває 624 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби – 254 особи.

За минулу добу зареєстровано 3 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Працівники ЗС України перебувають на лікуванні у закладах охорони здоров’я (Мукачівська ЦРЛ, Косівська ЦРЛ, Центральний госпіталь МВС). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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