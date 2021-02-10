Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 9 лютого 2021 року

Станом на 10.00 9 лютого в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 595 осіб. Про це повідомляє Командування медичних сил Збройних Сил України.

Всього за час пандемії одужало 15 197 осіб, летальних випадків 43.

На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 59 осіб.

За минулу добу зареєстровано 37 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 4 особи:

Миколаївський військовий госпіталь — 2 військовослужбовця

Військово-медичний клінічний центр Південного регіону — 1 військовослужбовець

Національний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ» — 1 працівник ЗС України

Стан здоров’я хворих задовільний, призначено необхідне лікування.

Щоб вберегти себе та свою родину від інфікування, Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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