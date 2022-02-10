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Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 9 лютого 2022 року

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 9 лютого 2022 року

Станом на 10.00 9 лютого 2022 року в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 8 766 осіб. Всього за час пандемії одужало 38 200 осіб, летальних випадків — 113. На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 1 825 осіб.

За минулу добу зареєстровано 705 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Вакцинація від COVID-19

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 239 045 осіб отримали 1 дозу вакцини. 2 дози вакцини отримали 233 684 особи. Бустерну дозу вакцини отримали 14 767 осіб.

Щоб вберегти себе та свою родину від інфікування, Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає зробити щеплення та дотримуватися правил карантину і особистої гігієни. Нагадуємо, що для набуття стійкого імунітету, після повторного щеплення, повинно пройти не менше двох тижнів. Звертаємося до вас не зволікати з їх здійсненням, аби уберегти себе та оточуючих від цієї хвороби. Закликаємо також пояснити важливість здійснення вакцинації своїм близьким та знайомим.

Командування Медичних сил Збройних Сил України

Источник: mil.gov.ua

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