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Командування Медичних сил про епідеміологічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 5 квітня

Командування Медичних сил про епідеміологічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 5 квітня

На 07.00 5 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 3 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) — 114 осіб.

Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби — 28 осіб.

Аналіз захворювань серед військових та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Довідково. 4 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 3-ій випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Це вже другий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 підтверджений у військовослужбовця Київського гарнізону. Даний військовослужбовець з кінця березня знаходився на лікуванні у домашніх умовах з симптомами ГРЗ. У зв’язку зі збереженням субфібрильної температури було проведено два тестування (швидкий тест та ПЛР), які показали позитивний результат. Наразі стан здоров’я військовослужбовця задовільний. Він проходить лікування у домашніх умовах під наглядом медичної служби. Військовослужбовців, що мали з ним контакти під час виконання службових обов’язків відправлено на самоізоляцію. Найближчим часом у них буде взято проби для проведення дослідження на можливе захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2

Источник: mil.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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