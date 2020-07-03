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Коментар Сергія Марченка, Міністра фінансів України, щодо скасування пропозиції обміну та нового випуску єврооблігацій

Коментар Сергія Марченка, Міністра фінансів України, щодо скасування пропозиції обміну та нового випуску єврооблігацій

Сергій Марченко, Міністр фінансів України:

"Враховуючи несподівану заяву про відставку Голови Національного банку України, Якова Смолія, вчора ввечері, Міністерство фінансів України сьогодні вранці прийняло рішення про скасування раніше оголошених пропозицій єврооблігацій та обміну, для того, щоб надати інвесторам достатньо часу на оцінку цих новин. Ми глибоко цінуємо підтримку інвестиційної спільноти України, яку вони демонстрували ще вчора, і продовжимо політику відкритості та прозорості у відносинах з ринком. Міністерство фінансів України наголошує на тому, що залишається відданим зваженій фіскальній та грошово-кредитній політиці, а також конструктивній співпраці з НБУ та шляху продовження реформ, які підтримуються нашими міжнародними партнерами."

Источник: mof.gov.ua

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Темы: кабмин, нбу

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