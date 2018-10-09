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Комитет Рады предупреждал об опасности на арсенале в Ичне - нардеп

Комитет Рады предупреждал об опасности на арсенале в Ичне - нардеп

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны предупреждал об опасности на арсенале в Ичне Черниговской области.

Об этом в комментарии LB.ua заявил секретарь Комитета ВР, народный депутат фракции БПП Иван Винник.

"Наш Комитет на последнем заседании утвердил отчёт о ситуации на четырёх наиболее уязвимых складах боеприпасов в Украине. Наши депутаты провели ревизию, лично были на этих четырёх арсеналах. Речь идёт о 47-м арсенале командования Сухопутных войск (Хмельницкая обл., с. Цветоха, в/ч А-1358). Второй - это как раз 6-й арсенал (Черниговская область, г. Ичня, в/ч А1479), он был признан членами Комитета наиболее уязвимым. Состояние этого арсенала было просто ужасающим", - сказал он.

Также, по его словам, в отчете обращается внимание о уязвимостях ещё двух арсеналов: 222-я центральная артиллерийская база боеприпасов (Черкасская обл., с. Россошки, в/ч А-1588) и 1322-я артиллерийская база боеприпасов (Житомирская обл., с. Ушомир, в/ч А-1796).

Винник отметил, что на данный момент Комитет не принимал решение о заседании относительно ситуации в Ичне.

"Это полномочия главы Комитета или 2/3 от состава", - добавил он.

Депутат напомнил, что ещё год назад Комитет "дал четкие рекомендации относительно взрывов в Калиновке, но большинство из них так и не были выполнены в полном объеме", - добавил он.

Напомним, ночью 9 октября в районе города Ичня взорвались склады с боеприпасами. В 20-километровой зоне вокруг склада с 4:22 закрыто воздушное сообщение. Также приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта. Проводится эвакуация людей.

В Генштабе подозревают диверсию и сообщают, что склад боеприпасов был подорван в четырёх разных местах.

 

Агентство Телевидения Новости

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