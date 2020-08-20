Комитет сената США: Приказ о взломе компьютеров демократов отдал лично Путин

Взлом компьютеров членов Демократической партии произошел по приказу Путина, следует из отчета комитета сената США по разведке. Авторы документа утверждают, что нашли неопровержимые доказательства российского вмешательства в американские выборы.

Комитет по разведке сената США опубликовал отчет о расследовании предполагаемого вмешательства в американские выборы в 2016 году. В нем сказано, что Путин лично отдал приказ взломать компьютеры и аккаунты членов Демократической партии. Это привело к утечке информации, которая навредила кандидату в президенты Хиллари Клинтон и ее кампании, считают авторы документа.

«Намерение Москвы состояло в том, чтобы нанести ущерб кампании Клинтон, очернить людей, которые вошли бы в администрацию президента в случае ее победы, а также помочь кампании Трампа после того, как Трамп стал предполагаемым кандидатом от республиканцев, и подорвать демократический процесс в США», — говорится в отчете.

Согласно отчету, сейчас у сената имеются неопровержимые доказательства того, что Москва все-таки вмешивалась в президентские выборы. Кроме того, в документе сказано, что ключевую роль в этом играла организация WikiLeaks, которая, вероятней всего, знала, что помогает России.

Также в докладе упоминается встреча россиян с представителями кампании Трампа, которая состоялась 9 июня 2016 года. На ней присутствовали адвокат Наталья Весельницкая и лоббист Ринат Ахметшин, связанные с российской разведкой, утверждается в отчете. Впрочем, найти подтверждение того, что именно на этой встрече была передана информация, которая могла бы помочь кампании Трампа, комитет не смог. Ему также не удалось выяснить наверняка, знали сам Трамп заранее об этой встрече.

Из отчета следует, что в ходе своего расследования ФБР допустило некоторые ошибки. Например, оно использовало досье на Трампа, которое подготовил экс-сотрудник британской разведки Кристофер Стил, но не проверило методологию и источники.

Между тем Трамп продолжает возмущаться предположением, что его победе на выборах помогло иностранное вмешательство, напоминает Reuters. Он также пытался дискредитировать выводы спецслужб США.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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