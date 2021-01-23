Коммунальщики предупредили об отключении отопления в двух районах Харькова
Без тепла останутся 218 жилых домов, 4 школы, 5 детских комбинатов, 3 лечебных учреждения и 3 ведомства.
Без горячей воды 26 января окажутся: 175 жилых домов, 4 школы, 5 детских комбинатов, 3 лечебных учреждения, 3 ведомства. Об этом сообщили в КП “Харьковские тепловые сети”.
Теплоснабжение и подача горячей воды прекращается с 8:00 26 января до 8:00 27 января.
В Немышлянском районе: Московский проспект, ул. Харьковских Дивизий, ул. Рыбалко, ул. Ощепкова, ул. Танкопия, ул. Б. Хмельницкого, ул. Пожарского, ул. Багратиона.
В Индустриальном районе: ул. С. Потоцкого, пр. Александровской.
Подробнее. http://www.hts.kharkov.ua/news_full.php?id=394#start
Источник: objectiv.tv
Автор: Сергей Барков