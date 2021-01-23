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Коммунальщики предупредили об отключении отопления в двух районах Харькова

Коммунальщики предупредили об отключении отопления в двух районах Харькова

Без тепла останутся 218 жилых домов, 4 школы, 5 детских комбинатов, 3 лечебных учреждения и 3 ведомства.

Без горячей воды 26 января окажутся: 175 жилых домов, 4 школы, 5 детских комбинатов, 3 лечебных учреждения, 3 ведомства. Об этом сообщили в КП “Харьковские тепловые сети”.

Теплоснабжение и подача горячей воды прекращается с 8:00 26 января до 8:00 27 января.

В Немышлянском районе: Московский проспект, ул. Харьковских Дивизий, ул. Рыбалко, ул. Ощепкова, ул. Танкопия, ул. Б. Хмельницкого, ул. Пожарского, ул. Багратиона.

В Индустриальном районе: ул. С. Потоцкого, пр. Александровской.

Подробнее. http://www.hts.kharkov.ua/news_full.php?id=394#start

Источник: objectiv.tv

Автор: Сергей Барков

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