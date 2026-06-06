Компанія Anthropic закликає до глобальної паузи у розробці штучного інтелекту

(https://www.wsj.com/tech/ai/anthropic-urges-global-pause-in-ai-development-flags-self-improvement-risk-99cefb73?mod=e2tw)

Там припускають, що системи ШІ розвиваються настільки стрімко, що незабаром зможуть вдосконалюватися самостійно без втручання людини. Низка фахівців вважає цей поріг індикатором небезпеки та колосальних суспільних потрясінь.

Співзасновники Anthropic у своїй публікації пропонують укласти глобальну угоду про можливе уповільнення розробки ШІ та створити механізм перевірки того, чи дотримуються її конкуренти.

Водночас у дописі застерігають, що процес самовдосконалення ШІ ще не відбувся і він не є неминучим, «але може настати швидше, ніж більшість інституцій будуть до цього готові».

Джерело: https://t.me/gruntmedia/67350

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