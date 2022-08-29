Компанія Dell остаточно пішла з росії. Вона була основним постачальником серверів для рф

Про це пише Reuters.

У лютому компанія припинила продажі в росії та на окупованих територіях України та заявила, що буде стежити за ситуацією, щоб визначити наступні кроки.

«У середині серпня ми закрили наші офіси та припинили всі операції в росії. Ще в лютому ми ухвалили не продавати, не обслуговувати та не підтримувати товари в росії, білорусі, Донецькій і Луганській областях України, на додаток до вже [діючого] ембарго в Криму», — сказав журналістам речник Dell Майк Сімієнас.

Раніше видання CNews уже повідомляло, що Dell повністю піде з рф та звільнить усіх місцевих співробітників. Міністерство промисловості росії, у свою чергу, заявило, що багатьом дослідникам та інженерам, які працюють у компанії Dell у росії, вже запропонували нову роботу.

«Ми стежимо за розвитком ситуації. За нашими даними, переважна більшість спеціалістів науково-дослідного центру Dell та інженерів підтримки у Санкт-Петербурзі та Москві вже отримали пропозиції про роботу з конкурентоспроможною оплатою від російських виробників», — сказав російським пропагандистським ЗМІ заступник міністра промисловості і торгівлі Василій Шпак.

Джерело: babel.ua

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