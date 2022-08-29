Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:26
Просмотров: 62

Компанія Dell остаточно пішла з росії. Вона була основним постачальником серверів для рф

Компанія Dell остаточно пішла з росії. Вона була основним постачальником серверів для рф

Про це пише Reuters.

У лютому компанія припинила продажі в росії та на окупованих територіях України та заявила, що буде стежити за ситуацією, щоб визначити наступні кроки.

«У середині серпня ми закрили наші офіси та припинили всі операції в росії. Ще в лютому ми ухвалили не продавати, не обслуговувати та не підтримувати товари в росії, білорусі, Донецькій і Луганській областях України, на додаток до вже [діючого] ембарго в Криму», — сказав журналістам речник Dell Майк Сімієнас.

Раніше видання CNews уже повідомляло, що Dell повністю піде з рф та звільнить усіх місцевих співробітників. Міністерство промисловості росії, у свою чергу, заявило, що багатьом дослідникам та інженерам, які працюють у компанії Dell у росії, вже запропонували нову роботу.

«Ми стежимо за розвитком ситуації. За нашими даними, переважна більшість спеціалістів науково-дослідного центру Dell та інженерів підтримки у Санкт-Петербурзі та Москві вже отримали пропозиції про роботу з конкурентоспроможною оплатою від російських виробників», — сказав російським пропагандистським ЗМІ заступник міністра промисловості і торгівлі Василій Шпак.

Джерело: babel.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Продавцы ужасов и липовых чудес
Сегодня 08:45    81
Анало говнет (ВІДЕО)
Сегодня 08:36    101
Facebook уклав мирову угоду за позовом про злив даних
Сегодня 08:15    70
Названы страны, представители которых посетят ЗАЭС в рамках миссии МАГАТЭ
Сегодня 08:05    102
Главы МИД стран ЕС намерены на этой неделе приостановить действие соглашения о визах с россией
Сегодня 07:55    112
SpaceX виграла суд і отримав право на запуск майже 3000 супутників для мережі Starlink
Сегодня 07:46    83
10 хороших новин 28 серпня
Сегодня 07:41    128
1974 року в СРСР закінчилось кріпосне право
Сегодня 07:28    122
Били кассетнниками по частному сектору. Информации о жертвах нет» – Игорь Терехов.
Сегодня 07:23    145
Оперативна інформація станом 06.00 29.08.2022 щодо російського вторгнення.
Сегодня 07:12    93
 