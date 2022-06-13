Комісія ООН із розслідування злочинів, скоєних РФ в Україні, відвідала Київську область – ОВА

Незалежна міжнародна комісія ООН із розслідування злочинів, скоєних РФ в Україні, відвідала Київську область, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

«Спільно з керівником Національної поліції Київської області Андрієм Нєбитовим та головним слідчим Київської області Віктором Луговим провели робочу зустріч з міжнародними експертами та ірпінською владою щодо механізмів документування воєнних злочинів росіян та фактів порушення країною-терористом прав людини», – написав у телеграмі Кулеба.

Він нагадав, що на Київщині знайшли тіла понад 1300 мирних жителів, убитих російськими окупантами, і ця цифра збільшується в процесі розчищення територій від завалів.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів. Людей виявляли посеред вулиць, у братських могилах, підвалах та колодязях.

Україна і деякі представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.

Источник: radiosvoboda.org

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