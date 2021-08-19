Кому сегодня отключили воду: список адресов

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Ромена Роллана, 13 (п. №2), ул. Ахсарова, 3-в (п. №4) до 17:00 19.08.21 г.; ул. 23 Августа, 75 (п. №2, стояк), ул. Ахсарова, 15 (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 11-а (п. №1), пр. Победы, 67 (п. №5, стояк) до 20:00 19.08.21 г.

А также:

Индустриальный район:

пр. Московский, 306 (п. №3) до 17:00 19.08.21 г.

Киевский район:

пр. Московский, 15 (стояк), ул. Шишковская (ч/с) до 20:00 19.08.21 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 77 (п. №7, стояк) до 20:00 19.08.21 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 27 (п. №2) до 20:00 20.08.21 г.; пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 44-а (п. №5, стояк) до 17:00 19.08.21 г.

Основянский район:

въезд Ващенковский (ч/с) до 20:00 19.08.21 г.

Слободской район:

ул. Танкопия, 8 (п. №3), пр. Героев Сталинграда, 150-б (п. №1, стояк), ул. Плехановская, 147 (п. №1, стояк) до 20:00 19.08.21 г.

Холодногорский район:

ул. Инициативная, 4 (п. №9, стояк) до 20:00 20.08.21 г.

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