Конец подкрался незаметно

Российские спецслужбы используют массированные дезинформационные кампании для манипулирования общественным мнением как внутри России, так и за ее пределами. На текущем этапе наметились признаки поиска Кремлем приемлемого для него выхода из "спецоперации". Можно назвать это попыткой сохранить лицо путинскому режиму, и показать его "мудрость" и "милосердие" по отношению к своему же народу. Но также вполне возможны и совсем иные трактования потуг лоббистов сворачивания масштабного кровопролития, загоняющего Москву в тупик всеобъемлющей безысходности.

Пока Z-патриоты и охранители перетирают людоедский вброс про радикализацию "СВО" на пресловутом "Незыгаре", на международной арене параллельно разыгрывается комбинация с пацифистским уклоном. Вот уже вторые сутки развивается ИПСО, которую можно обозначить как "безальтернативность дипломатического решения по Украине". Издание Die Welt рассуждает на тему, что ряду европейских лидеров нужен диалог с Путиным. Более того, европейцы совместно с руководством США ведут тайные консультации на предмет "дипломатического урегулирования конфликта при уходе Путина с сохранением лица". Якобы европейские избиратели склоняются именно к такому варианту, несмотря на "жёсткую военную компанию" РФ против Украины. Здесь, кстати, кроется ответ на вопрос, почему анонимы на Незыгаре пропихивают контртезис про "мирный этап СВО", дескать это только цветочки...

После материала Die Welt как черти из табакерки выскочили "миротворцы". В США скандальный экс-президент Трамп заявил, что не допустил бы конфликта в Украине, если бы в 2020 году его избрали. Путинская марионетка на содержании "Газпрома", экс-канцлер Шредер указал на рукопожатность Путина, ведь "нужно помочь облегчить судьбу украинских военнослужащих и гражданских". Где господин доброхот был в период кровавой бани в Мариуполе и много ли средств отдал жертвам трагедии? Подруга Путина, французская фашистка Ле Пен призывает снять "неэффективные" санкции против РФ. Ею и другими российскими агентами продвигаются скабеевские нарративы о невыносимых страданиях немецких и британских пенсионеров от инфляции в 7%. То, что в России средняя инфляция перевалила за 20%, конечно же умалчивается. Неприхотливый российский пенсионер потерпит за Путина и его невойны, ведь все равно помирать. А министр финансов Силуанов публично заявил о необходимости срезать бюджетные расходы на 1,6 трлн.руб., ведь нужно спонсировать восстановление оккупированных территорий. Вот такая забота о ком угодно, кроме, собственно, граждан самой России.

Это что, тут вождь разродился новой "гениальной" идеей. Она состоит в раздаче российского гражданства по упрощённой процедуре всем жителям Украины. Паспортная агрессия обескураживают во многих смыслах. Можно ли гордиться российским паспортом, если его раздают, как филькину грамоту, направо и налево? Будут ли после этого пускать граждан РФ хоть куда-нибудь в мире? Что даёт российская бумажка, если продолжается террор против Украины? Про финансовую сторону вопроса вообще и речи нет, так же, как и про внутреннюю безопасность самой РФ.

Одним словом, неукротимые имперские амбиции вопреки здравому смыслу.

За усиленной злокачественной российской активностью стоят несколько больших путинских страхов. Поставки новых партий вооружений для ВСУ, особенно тяжёлой артиллерии, ведут к поражению измотанной страны-агрессора.

Подобный вариант запускает дворцовый переворот под эгидой ФСБ. Патрушеву уже удалось разорвать в клочья соперника на пост президента, таежного оленевода Шойгу. Дорога в Кремль открыта для его сына Дмитрия. Всё хорошо просчитано, ведь Путина как раз ждёт конец надутого "медового месяца" с глубинным народом из-за усиления эффектов санкций. Такие многоходовки творятся за спиной у неадекватного фюрера, которого просто подводят к неизбежной погибели.

Источник: https://t.me/sytosokrata/677

Новости портала «Весь Харьков»