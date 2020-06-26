Конфеты-убийцы. С полок харьковских магазинов изымают опасную сладость

Конфеты, которые негативно влияют на дыхательную систему, могут находиться на полках харьковских магазинов. Специалисты регионального управления Госпродпотребслужбы призвали покупателей и операторов рынка обратить внимание на сладости, которые поступают в продажу. 8 июня в системе быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам (RASFF) появилось извещение о том, что желейные конфеты Jelly mini cup, которые экспортируются из Тайваня, имеют в своем составе компонент Е 412, который провоцирует удушье.

Конфеты распространялись по многим странам Европы.

В случае выявления таких конфет санврачи рекомендуют обращаться в районные (городские) управления по безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины.

Источник: gx.net.ua/

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