Конфискованную на харьковской таможне валюту перечислили в госбюджет

За период работы Харьковской таможни – с июля 2021 года – ею передано в органы государственной исполнительной службы конфискованного согласно решениям суда имущества для дальнейшего распоряжения на сумму более двух миллионов гривен.

Имущество, изъятое сотрудниками таможни по делам о нарушении таможенных правил, в случае вынесения судом постановления о его конфискации, передается таможней в органы государственной исполнительной службы для распоряжения путем реализации, безвозмездной передачи, уничтожения (утилизации), переработки в пределах действующего законодательства Украины, сообщает пресс-служба Харьковской таможни.

Удельный вес транспортных средств среди конфискованного имущества составил 11 единиц – на сумму 1084,4 тысячи гривен (54,2%), табачных изделиий – 585,3 тысячи гривен (29,2%), продукты питания – 244,1 тысячи гривен (12,2%).

Кроме того, таможней перечислено в госбюджет конфискованных валюты и ценностей на сумму 1,5 миллиона гривен.

Как пояснили в Харьковской таможне, определенная часть конфискованного имущества не может рассматриваться как источник поступления средств в бюджет, поскольку действующим законодательством установлены другие пути обращения с ним (уничтожение, безвозмездная передача и т.п.).

В частности, продукция без сопроводительных документов, подтверждающих ее качество, относится к некачественной и опасной, а следовательно, подлежит обязательному изъятию из обращения и уничтожению. Конфискованные алкогольные и табачные изделия, наркотические средства и психотропные вещества также подлежат уничтожению. Культурные ценности передаются для хранения в государственную часть музейного, библиотечного и архивного фондов.

Оружие и боеприпасы передаются в Нацполицию для использования в установленном порядке, а специальные технические средства негласного получения информации – в СБУ для уничтожения или использования в интересах госбезопасности.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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