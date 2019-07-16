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Конфликт между собачниками закончился нападением питбуля

Конфликт между собачниками закончился нападением питбуля

В Московском районе мужчину покусал питбуль после нападения на него хозяина из-за завязавшегося конфликта. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. 

14 июля около 19:00 очевидец происшествия ехал на велосипеде вдоль реки недалеко от станции метро Киевская. По его словам, он лучайно увидел спор двух мужчин, оба были с собаками.

Как выяснилось, семейная пара гуляла с собакой маленькой породы, как вдруг к ним подбежал мужчина с питбулем и "наехал" на первого с заявлением о том, что его собака дразнит питбуля.

После недолгих споров, этот мужчина, крепкого телосложения, начал избивать второго, а когда тот упал от ударов, то питбуль начал его кусать за спину и плечи и пытался схватить за шею.

"На мои попытки отвлечь, либо успокоить он не обращал внимания. Потом начал кидаться и на меня и угрожать, что его собака всех по команде загрызет. К сожалению нет ни видео, ни фото, и приехавшая полиция, по моему вызову только записала наши показания. А пострадавшего увезла скорая в неотложку" - рассказал очевидец.


Агентство Телевидения Новости

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