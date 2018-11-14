Конфликт в харьковской школе: комментарий полиции

Как сообщалось, в соцсети появилась информация о стрельбе в одной из школ Киевского района Харькова, которую опровергли в горсовете.

Харьковские полицейские устанавливают обстоятельства конфликта в учебном заведении и прокомментировали данный инцидент.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, вчера, 13 ноября, ученики 9 класса средней школы на перемене играли игрушечными пистолетами, которые стреляют пластмассовыми шариками.

Посетители, которые пришли за своими детьми, пожаловались на действия ребят администрации школы.

По информации правоохранителей, пострадавших от выстрелов нет, за медицинской помощью никто не обращался.

Заявлений или сообщений по данному факту в полиции не поступало.

Работники ювенальной превенции взяли объяснения у участников и очевидцев происшествия.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета Киевского отдела полиции.

Агентство Телевидения Новости