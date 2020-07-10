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Конфлікт інтересів: НАЗК назвало топ-порушення посадовців за місяць

Конфлікт інтересів: НАЗК назвало топ-порушення посадовців за місяць

Реагувати на порушення, пов’язані з випадками конфлікту інтересів – одне з повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Також НАЗК виявляє порушення обмежень щодо запобігання корупції: отримання подарунків, зайняття іншою оплачуваною діяльністю тощо.

Так, у червні НАЗК виявило 18 порушень вимог закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 172-7 КУпАП).

Серед посадовців, які вчинили правопорушення: 5 народних депутатів, колишній голова Конституційного Суду України, голова Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА), начальник обласного управління Укртрансбезпеки, голова та начальник відділу районних державних адміністрацій.

У чому суть порушень, які виявило НАЗК?

Ось п’ять найбільш поширених порушень, стосовно яких НАЗК склало протоколи останнім часом:

1. Використання права на депутатське звернення у власних інтересах

Питання, яких стосувалися депутатські звернення:

● роз’яснення порядку заповнення своєї декларації (більше про такі порушення ми писали за посиланням);

● отримання інформації щодо розслідування кримінальних проваджень стосовно себе;

● внесення змін до відкритого реєстру національних публічних діячів (депутатське звернення адресувалось громадській організації «Центр протидії корупції», але надійшло на адресу НАЗК).

У червні адмінпротоколи щодо таких порушень були складені стосовно таких народних депутатів минулого та поточного скликання: Ігор Гузь, Ілля Кива, Руслан Горбенко, Олена Сотник.

2. Участь голови колегіального органу в розгляді рішення стосовно себе самого.

Колишній голова КСУ Станіслав Шевчук не повідомив у визначеному законодавством порядку про реальний конфлікт інтересів, що виник у зв’язку з необхідністю розгляду висновку Постійної комісії з питань регламенту та етики КСУ стосовно вчинення ним істотного дисциплінарного проступку, грубого та систематичного нехтування своїми обов’язками.

Конфлікт інтересів: НАЗК назвало топ-порушення посадовців за місяць

3. Зарахування родича на посаду помічника народного депутата.

Народний депутат Володимир Тимофійчук вчинив дії в умовах реального конфлікту інтересів. Він звернувся до керівника Апарату Верховної Ради України з поданням про зарахування свого родича на посаду помічника-консультанта народного депутата.

4. Дисциплінарне провадження стосовно підлеглого-викривача.

Колишній голова АРМА Антон Янчук ухвалив рішення в умовах реального конфлікту інтересів. Він ініціював дисциплінарне провадження стосовно працівника органу, який за декілька днів до цього повідомив правоохоронні органи про вірогідне вчинення Янчуком посадового злочину.

5. Участь посадовця у рішенні стосовно підприємства, власником якого є він сам.

Начальник Управління Укртрансбезпеки у Харківській області Євген Шатохін діяв в умовах конфлікту інтересів, коли взяв участь в ухваленні рішення конкурсним комітетом щодо визначення перевізника на приміських автобусних маршрутах. Претендентом на отримання тендеру було підприємство, власником якого є сам Шатохін та його батько.

НАЗК сподівається, що завдяки висвітленню таких випадків їх кількість поступово зменшуватиметься. Адже задача НАЗК – сприяти запобіганню корупції та формувати практики доброчесності серед публічних службовців.

Источник: nazk.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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