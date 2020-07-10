Конфлікт інтересів: НАЗК назвало топ-порушення посадовців за місяць

Реагувати на порушення, пов’язані з випадками конфлікту інтересів – одне з повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Також НАЗК виявляє порушення обмежень щодо запобігання корупції: отримання подарунків, зайняття іншою оплачуваною діяльністю тощо.

Так, у червні НАЗК виявило 18 порушень вимог закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 172-7 КУпАП).

Серед посадовців, які вчинили правопорушення: 5 народних депутатів, колишній голова Конституційного Суду України, голова Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА), начальник обласного управління Укртрансбезпеки, голова та начальник відділу районних державних адміністрацій.

У чому суть порушень, які виявило НАЗК?

Ось п’ять найбільш поширених порушень, стосовно яких НАЗК склало протоколи останнім часом:

1. Використання права на депутатське звернення у власних інтересах

Питання, яких стосувалися депутатські звернення:

● роз’яснення порядку заповнення своєї декларації (більше про такі порушення ми писали за посиланням);

● отримання інформації щодо розслідування кримінальних проваджень стосовно себе;

● внесення змін до відкритого реєстру національних публічних діячів (депутатське звернення адресувалось громадській організації «Центр протидії корупції», але надійшло на адресу НАЗК).

У червні адмінпротоколи щодо таких порушень були складені стосовно таких народних депутатів минулого та поточного скликання: Ігор Гузь, Ілля Кива, Руслан Горбенко, Олена Сотник.

2. Участь голови колегіального органу в розгляді рішення стосовно себе самого.

Колишній голова КСУ Станіслав Шевчук не повідомив у визначеному законодавством порядку про реальний конфлікт інтересів, що виник у зв’язку з необхідністю розгляду висновку Постійної комісії з питань регламенту та етики КСУ стосовно вчинення ним істотного дисциплінарного проступку, грубого та систематичного нехтування своїми обов’язками.

3. Зарахування родича на посаду помічника народного депутата.

Народний депутат Володимир Тимофійчук вчинив дії в умовах реального конфлікту інтересів. Він звернувся до керівника Апарату Верховної Ради України з поданням про зарахування свого родича на посаду помічника-консультанта народного депутата.

4. Дисциплінарне провадження стосовно підлеглого-викривача.

Колишній голова АРМА Антон Янчук ухвалив рішення в умовах реального конфлікту інтересів. Він ініціював дисциплінарне провадження стосовно працівника органу, який за декілька днів до цього повідомив правоохоронні органи про вірогідне вчинення Янчуком посадового злочину.

5. Участь посадовця у рішенні стосовно підприємства, власником якого є він сам.

Начальник Управління Укртрансбезпеки у Харківській області Євген Шатохін діяв в умовах конфлікту інтересів, коли взяв участь в ухваленні рішення конкурсним комітетом щодо визначення перевізника на приміських автобусних маршрутах. Претендентом на отримання тендеру було підприємство, власником якого є сам Шатохін та його батько.

НАЗК сподівається, що завдяки висвітленню таких випадків їх кількість поступово зменшуватиметься. Адже задача НАЗК – сприяти запобіганню корупції та формувати практики доброчесності серед публічних службовців.

Источник: nazk.gov.ua

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