Конфлікт у харківській маршрутці (ВІДЕО)

Жінка з двома дітьми посварилася з водієм. Той висадив пасажирів посеред дороги під палюче сонце.

Червневе сонце розпалило не лише повітря, а й пристрасті в автобусі, що прямував маршрутом Бермінводи – Харків. У салоні виник конфлікт між пасажирами та водієм, поруч з яким сиділа його дружина

Ганна розповіла, з двома доньками 8 та 18 років верталася з відпочинку. Вартості проїзду не знали, тому заздалегідь підгледіли ціну на сайті перевізника. Проте приготованих коштів виявилося замало.

Ганна Сичова, пасажирка маршрутки

Зайдя в автобус, мы оплатили стоимость согласно сайту. Водитель сказал, что нет, этого мало. Поскольку проезд до Холодной горы стоит 20 гривен, до Солоницевки – 17. Дочь сказала, что 17 гривен стоит до Холодной горы, а не до Солоницевки.

Жінка каже, вона таки сплатила суму, що вимагав водій та попросила квиток. У відповідь, керманич почав сваритися, а потім взагалі зупинив автобус та посеред дороги вигнав її з доньками на вулицю. Водій Олексій, у свою чергу, стверджує, Ганна була напідпитку – почала кричати та намагалася сплатити 20 гривень за трьох пасажирів.

Олексій Лавров, водій

Я ей показал пальчиками, как, куда, сколько стоит и куда надо смотреть. Она не захотела на это смотреть, даже слушать – она дальше провоцировала скандал. Соответственно я остановился и принял решение высадить человека. То, что она рассказывает – я выкинул дочку либо же ее вытолкал с автобуса – этого не было.

Ганна демонструє відео, зафільмоване на її телефон.

Водій Олексій підкреслює – скористався своїм правом не перевозити пасажира у нетверезому стані.

Олексій Лавров, водій

Она именно кричала, ей даже люди указали, что ты пьяняа. Я ж водитель, я сижу спереди. Люди., пассажиры – они находились рядом, вокруг нее. Они видели это слышали. Соответственно, когда присматриваешься уже, как человек разговаривает, как это все – ты понимаешь, что это не трезвое состояние.

Проте Ганна стверджує – алкоголь взагалі не вживає. З приводу конфлікту юристи кажуть: закон дає змогу водієві відмовити пасажиру у перевезенні, якщо той загрожує оточуючим. Але, це треба зафіксувати, викликавши на місце правоохоронців. А ось квиток водій видати зобов язаний.

Вікторія Лисун, адвокатеса юридичної компанії «Арес»

І в законі, і в правилах чітко передбачено, що перед початком руху пасажир повинен сплатити вартість проїзду, а водій повинен перевірити наявність або видати квиток. Тобто, квиток є підтвердженням надання послуги перевезення. Якщо водій відмовляється видавати квиток – то це є вже підставою для написання скарги.

Скаргу, додала адвокатеса, можна написати до перевізника та департаменту інфраструктури. У Харківській облдержадміністрації, повідомили: фахівці департаменту вже вивчають ситуацію. При виявленні порушень з боку перевізника йому зроблять припис. Якщо таких зауважень збереться три, договір з перевізником можуть розірвати. Офіційний лист з проханням розібратися в ситуації ХОДА направить до Укртансбезпеки.

Источник: objectiv.tv

Автор: Світлана Єченіна

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