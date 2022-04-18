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Конкурентка Макрона и приятельница путина Марин Ле Пен оказалась нечистой на руку

Конкурентка Макрона и приятельница путина Марин Ле Пен оказалась нечистой на руку

Доклад Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF).

Согласно отчету, кандидат в президенты Франции присвоила около €137 тысяч из казны Европарламента за период с 2004 по 2017 год. Расследование OLAF было открыто в 2016 году, в его рамках Ле Пен была допрошена в марте 2021 года.

В настоящее время политик обвиняется в растрате государственных средств, а также в соучастии в этом преступлении.

Источник: https://t.me/truexanewsua/42004

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