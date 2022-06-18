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Контингент российских оккупантов на острове Змеиный может оказаться в изоляции

Контингент российских оккупантов на острове Змеиный может оказаться в изоляции

Сегодняшний (вчерашний - ред.) удар противокорабельной ракетой Harpoon по российскому судну проекта 22870 «Василий Бех» на самом деле не просто уничтожение вражеской единицы.

Дело в том, что после того как был уничтожен ракетный крейсер «Москва», россияне поняли, что у Украины по прежнему в строю ПКРК «Нептун», но не знали сколько у него в наличии ракет Р-360. Пораскинув мозгами, в переносном, а не прямом смысле слова, они пришли к выводу, что Р-360 у Украины дефицитные, в небольшом количестве, поэтому она их может применить либо по очень важному объекту, такому как ракетный крейсер «Москва», либо в случае угрозы высадки десанта по БДК.

В этой связи, безопасности ради, оккупанты отвели свои военные корабли второго и третьего ранга из предположительной зоны поражения ПКРК «Нептун», но совершенно бесстрашно стала использовать корабли 4 ранга, осуществляя поставки на остров Змеиный личного состава, техники и боеприпасов.

И вправду, тратить дефицитную Р-360 на катер или буксир никто не станет.

Пользуясь этой возможностью, оккупанты смогли перекинуть на остров Змеиный большое количество техники, обустроить подобие эшелонированного ПВО и продолжали это делать до сегодняшнего дня. Пока две ракеты Harpoon не сразили «Василия Беха». Две ракеты на судно водоизмещением 1670 тонн, хотя Harpoon эффективно применяется против кораблей водоизмещением до 5 тысяч тонн.

То есть, Украина продемонстрировала не только то, что у неё сейчас в наличие имеется достаточное количество ракет Harpoon, чтобы не экономить, но и то, что она будет не просто повреждать российские надводные объекты, а гарантировано их уничтожать и добивать.

И вот тут возникает вопрос… А, что же теперь со снабжением группировки оккупантов на острове Змеиный? Ведь отправляющиеся туда суда теперь – смертники. Равно как и оккупанты на Змеином, без снабжения и обеспечения обречены со временем на вполне предсказуемый исход в изоляции.

Будут организовывать на Змеиный спасательную миссию? Прорываться к обречённым? С водичкой и хлебушком?

Вот и возникает вопрос, зачем ВСУ высаживать десант на Змеиный, осуществлять какую-то операцию по возвращению над ним контроля, если и так всё под контролем. Причём степень контроля в ближайшее время возрастёт ещё больше. Но, об этом уже позже.

Источник: site.ua

Контингент российских оккупантов на острове Змеиный может оказаться в изоляции

Новости портала «Весь Харьков»

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