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«Контрабас» із GPS-трекером

«Контрабас» із GPS-трекером

Учора вночі в пункт пропуску для залізничного сполучення «Володимир-Волинський» на виїзд з України прибув вантажний потяг сполученням «Ізов(Укр.) – Грубешів(РП)». 47 вагонів потяга були заповнені червоною рудою.

Враховуючи аналіз ризиків щодо незаконного переміщення товарів і вантажів у прикордонників виникли підозри, щодо можливого переміщення прихованих від прикордонного та митного контролю предметів.

Поглиблений огляд лише підтвердив підозри. У одному з вагонів хребтова балка була наповнена контрабандними сигаретами. Особливістю схованки стало те, що зловмисники обладнали її GPS-трекером. Правоохоронці вилучили 300 пачок сигарет марки «MARSHALL», без акцизної марки України, та сам GPS-трекер.

Тютюнові вироби встановленим порядком передали представникам митниці. Потяг продовжив рух за встановленим маршрутом, а ті, хто сподівався провести незаконну оборудку отримали програмне підтвердження свого провалу.

«Контрабас» із GPS-трекером

«Контрабас» із GPS-трекером

«Контрабас» із GPS-трекером

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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