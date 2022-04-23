Контрнаступление ВСУ на Мариуполь будет 101%, - Арестович

По словам советника главы ОП, контрнаступление ВСУ будет, вопрос только в том, когда это случится и какими силами. Никто в стране не забыл о заблокированных людях в городе. Окончательное решение по Мариуполю принимает главнокомандующий армией Залужный, который, может быть, прямо сейчас предотвращает еще 2 или 3 Мариуполя.

"Нам не нужны мертвые герои оттуда. Нам всем нужны живые и гражданские, и военные…поэтому все, что можем, делаем"

Источник: https://t.me/hueviykharkov/56280

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