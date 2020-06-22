Контроль с воздуха: как проходит в Харькове работа спасателей (ФОТО)

Спасатели с волонтерами провели воздушное патрулирование лесных массивов области. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Совместное воздушное патрулирование лесных массивов, сельскохозяйственных угодий и открытых пространств провели с целью выявления, оценки и обмена информацией о возможных пожарах в экосистемах.

К патрулированию был привлечен вертолет ГСЧС Украины и два самолета волонтерской организации "Гражданский воздушный патруль".

Во время патрулирования в 15:15 был обнаружен очаг лесного пожара в Краснокутском районе возле с. Пыльнянки. Горел лесной массив Гутянского лесхоза на площади 4,5 га, - рассказывают спасатели. - Информация о пожаре сразу была передана в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области. За несколько часов пожар удалось ликвидировать. Благодаря своевременному выявлению происшествия пожар не получил распространения.

Значительную помощь спасателям и лесникам в процессе обнаружения пожаров и успешного их тушения предоставляет ОО "Гражданский воздушный патруль". Это организация, объединяющая пилотов и простых граждан для медицинской эвакуации с помощью авиационной техники и патрулирования. Все мероприятия проводятся исключительно на добровольных, волонтерских началах собственными самолетами.

Так, в 2020 году самолеты Гражданского воздушного патруля участвовали в ликвидации всех масштабных пожаров в экосистемах, а также помогли доставить 11 июня травмированного 7-летнего ребенка из Барвенково в медицинское учреждение, - отмечают в ГСЧС.

Источник: sq.com.ua

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